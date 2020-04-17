Адвокат предложила отправлять бездомных на обязательную самоизоляцию

Адвокат Елена Пономарева 17 апреля в беседе с «Известиями» предложила организовать учреждения, куда помещать бездомных на принудительную самоизоляцию, потому что они могут быть потенциальными разносчиками коронавирусной инфекции.

Ранее 17 апреля «Лента.ру» сообщила, что в Сочи несколько дней назад полицейские задержали, нарушившего самоизоляцию бездомного. Отмечается, что мужчине зачитали постановление главы администрации Краснодарского края о запрете жителям покидать свои дома. Когда бездомный сказал, что живет на улице, полицейские рассказали ему об опасности коронавируса и отпустили.

«Полагаю, что необходимо незамедлительно на период самоизоляции, установленный в государстве, создать на территории каждого субъекта специальные учреждения, возможно, на базе имеющихся гостиниц, хостелов, больниц, которые станут временным домом для лиц, оставшихся без жилья, для прохождения периода обязательной самоизоляции», — сказала адвокат.

По ее словам, сейчас полицейские вправе задержать бездомного без документов на 48 часов для выяснения личноcти, однако затем его отпустят.

«Поскольку перед законом все равны, а не знание закона не освобождает от ответственности, то лицо, не имеющее жилья и проживающее на улице, может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ», — отметила Елена Пономарева.

По этой статье за нарушение закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения гражданам грозит штраф до 40 тыс. рублей. Однако адвокат сомневается, что бездомные в состоянии его оплатить, учитывая, что у них нет доходов.

Ранее 17 апреля министр столичного правительства, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчинков сообщил, что в Москве в период с 11 по 17 апреля было составлено более 13,5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции.

Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.

С 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте. Получить пропуск можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 30 апреля.

Всего на сегодняшний день в России, по данным оперштаба, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в стране составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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