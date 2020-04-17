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СК возбудил дело о хищении у дольщиков в Подмосковье 400 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В подмосковном Чехове возбуждено уголовное дело о хищении более 400 млн рублей у дольщиков. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

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Как отметили в ведомстве, с 2013 года компания «Сбыт и сервис» занималась строительством многоквартирного дома в Чехове, генеральным подрядчиком была строительная компания «АСК»

«В ходе ведения строительства руководство компании получило на расчетные счета от более 120 дольщиков денежные средства по договору долевого строительства в сумме более 400 млн рублей. В дальнейшем эти денежные средства были переведены на расчетные счета подконтрольных компаний на цели, не связанные со строительством», — рассказали в пресс-службе.

СК было возбуждено уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере.

Следствие установит, в каком объеме и на какие цели расходовались средства дольщиков.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Фонд защиты прав дольщиков будет докапитализирован на 30 млрд рублей.

В январе сообщалось, что площадь проблемного жилья, которое строится с нарушением сроков, за три месяца выросла на 11% — до 18,7 млн кв. м. Об этом свидетельствуют данные ДОМ.РФ, с которыми ознакомились «Известия». Таким образом, число потенциальных обманутых дольщиков выросло на 80 тыс. человек, подсчитали эксперты.

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