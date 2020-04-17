Переход казанских школ на пятидневку возможен уже в сентябре

Власти Казани поручили проработать идею по переходу на пятидневную неделю в школах со следующего учебного года. Вопрос обсудили на совещании с директорами школ в исполкоме. Мэр города Ильсур Метшин заявил, что нужно подготовить нормативную базу, передает Inkazan.

«Это поручение директорскому корпусу — еще раз исследовать все преимущества онлайн-обучения и начать в новом учебном году переводить в этот формат дополнительные занятия, факультативы. Мы давно мечтали о пятидневке. С тем опытом, который мы имеем, мы сможем объединить обычный учебный процесс и онлайн-обучение, соблюдая при этом все нормативные акты», — сказал градоначальник. В Казани уже есть опыт такого формата: в лицее № 121 начальные классы учатся пять дней в неделю с 1 сентября 2019 года.

Напомним, в Татарстане планируют построить пять школ до конца 2020 года. Работы ведутся в рамках двух нацпроектов: «Образование» и «Жилье и городская среда». В Казани школы на улицах Жиганова и Бондаренко будут рассчитаны на 1,2 тыс. мест каждая. Также запланировано строительство учреждений в Пестречинском районе.