Площадку для отдыха возле источника откроют на трассе в Тамбовской области

В Тамбовской области отремонтируют шесть участков федеральных трасс в 2020 году. На одном из участков появится площадка для отдыха возле источника.

Наибольший объем работ намечен на трассе Тамбов–Пенза. Там потребуется отремонтировать более 30 км дороги. Помимо укрепления дорожного полотна и укладки асфальта, потребуется обустройство освещения и обновление более 350 дорожных знаков. Об этом сообщает «Онлайн Тамбов.Ру».

Площадка для отдыха появится около питьевого источника на 57 км трассы. Там же установят две беседки и сделают эстакаду.

На трассе Р-22 «Каспий» проведут деструктуризацию существующих бетонных плит и усилят дорожной основание. Также буту обновлены почти 400 дорожных знаков.

На трассе Воронеж–Тамбов обновят мостовые опоры и пролетные строения.

Все работы будут завершены в октябре.