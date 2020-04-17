Модули для выздоравливающих от COVID-19 построят при больницах Москвы

Выздоравливающих от коронавирусной инфекции в девяти московских больницах будут размещать во временных сооружениях. Их постройку анонсировали в пятницу, 17 апреля, в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

Сообщается, что на территории пяти городских медучреждений уже начались работы по возведению данных объектов. Постройка еще по четырем адресам начнется в ближайшее время. Всего планируется оборудовать до 1,2 тыс. коек для пациентов с COVID-19, идущих на поправку.

«Это позволит в кратчайшие сроки обеспечить стационары дополнительными местами, а пациенты смогут дольше оставаться под наблюдением врачей. Сооружения разместят таким образом, чтобы врачам было максимально удобно вести пациентов», — отметили в оперштабе.

Как стало известно, все мобильные модули будут подключены к горячему и холодному водоснабжению. Сооружения будут отапливаться или от тепловой сети больниц, или от электричества. Каждую палату оборудуют санузлом и телевизором.

Все работы по возведению, как отметили в оперштабе, планируют завершить к 30 апреля. Площадь каждого модуля составит от 800 до 1400 м. После победы над инфекцией данные сооружения будут демонтированы.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новая инфекционная клиника в поселении Вороновское в Новой Москве начнет принимать пациентов уже в понедельник, 20 апреля.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования.

В России с момента начала распространения инфекции зарегистрировано, согласно информации портала, 32 008 подтвержденных случая заболевания. Выздоровели 286 человек. Число погибших от коронавируса в стране достигло 273.

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