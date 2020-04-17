Открытие садовых маршрутов отложили в Липецке

Власти Липецка и председатели садовых товариществ решили отложить открытие маршрутов до дачных участков. Автобусы начнут работу после спада заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным мэрии, основная масса пассажиров — это люди пожилого возраста. Они входят в группу риска по заболеваемости. Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, принято решение отложить запуск садовых маршрутов. Добраться до дачных участков сейчас можно только на личном транспорте, пишет GOROD48.

Кроме того, с 17 апреля в Липецке введен пропускной режим. Мэр Липецка Евгения Уваркина поручила продумать оптимальный вариант пропускной системы для желающих посетить садовые участки. Для поездки на один день необходимо выдавать пропуск на ограниченный временной период с учетом поездки и садовых работ. В случае ночевки горожанам можно оформить два краткосрочных пропуска на дорогу туда и обратно.

Также рассматривается возможность организации выездной торговли продуктами и лекарствами на территориях садовых товариществ.

В России, по данным оперштаба на пятницу, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в стране составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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