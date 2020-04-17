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Умерли два инфицированных коронавирусом сотрудника предприятий «Роскосмоса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Два инфицированных коронавирусом работника российской ракетно-космической отрасли скончались. Общее число зараженных достигло 42, сообщила пресс-служба корпорации «Роскосмос» в пятницу, 17 апреля.

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Умершим было 62 и 68 лет. Также еще один сотрудник скончался от двухсторонней пневмонии, но его диагноз не был подтвержден, передает «Интерфакс».

15 апреля корпорация сообщала о 30 заболевших. По словам главы корпорации Дмитрия Рогозина, четыре человека выздоровели.

В России, по данным оперштаба на пятницу, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 286 человек.

Общее число заболевших в стране составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в стране увеличилось до 273.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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