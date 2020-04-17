Вопрос с подачей горячей воды летом решили в одном из поселков Приморья

В поселке Трудовое Владивостокского городского округа решили вопрос об обеспечении жителей горячей водой в межотопительный сезон. Проблему решили благодаря совместной работе депутатов заксобрания Приморья Александра Ролика и Игоря Чемериса, администрации Владивостока и лично главы города Олега Гуменюка.

По словам Александра Ролика, депутатам удалось добиться выделения средств из бюджета края на модернизацию котельной № 61. В 2019 году был закуплен и доставлен новый котел, его установка велась с декабря, пишет РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал директор Владивостокского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Виктор Храпатый, сейчас новый котел уже запущен в работу.

В течение недели пройдут испытания нового оборудования. Затем котел будет сдан комиссии и продолжит работу. Его запуск позволит обеспечить горячей водой более 8 тыс. человек.