Суд отправил адвоката Абызова под домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил адвоката Александра Вершинина, обвиняемого в покушении на мошенничество, под домашний арест. Срок меры пресечения — до 16 июня, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Вершинину инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере, передает корреспондент «Известий». Подробности фабулы дела не раскрываются, но, по словам адвоката Александра Асниса, оно не связано с делом экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, которого защищает Вершинин.

Ранее 17 апреля Вершинин признал вину в покушении на мошенничество. О его задержании сообщалось накануне. Адвоката вызвали на допрос 16 апреля, следственные действия продлились до утра пятницы.

Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против него возбудили дело об организации преступного сообщества и участии в нем с использованием своего служебного положения (ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год экс-министр создал преступное сообщество, с помощью которого украл деньги и вывел их за рубеж.

Вершинин в разные годы защищал экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество, экс-главу ОСБ СК РФ Михаила Максименко, признанного виновным по делу криминального авторитета Шакро Молодого, а также майора полиции Дениса Евсюкова.