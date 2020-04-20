Михаил Кокляев раскроет спортивные тайны в эфире РЕН ТВ

В пятницу, 24 апреля, телеканал РЕН ТВ покажет специальный проект «СОВБЕЗ» — программу для тех, кто знает, с чего начинается Родина. Ведущим выступит мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу (по версии WPC), многократный чемпион России Михаил Кокляев.

«Русский Геракл», как его прозвали за рубежом, в «СОВБЕЗЕ» покажет свои фирменные приемы, обучит правилам выживания в экстремальных условиях, расскажет, как эффективно тренироваться в режиме самоизоляции.

Кроме того, спортсмен продемонстрирует чудеса метания бревен, на себе ощутит всю мощь многотонного грузовика и даже выступит в роли кубанского казака, владеющего мастерством шашки.

Также в предстоящем выпуске «СОВБЕЗА» Кокляев познакомит зрителей с настоящими гигантами в мире техники и мировой авиации, в частности самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации Ан-225 Мрия и самым грузоподъёмным серийным самолётом в мире – Ан-124. А еще мы вместе выясним: чья техника боеспособнее – отечественная или западная? Какие сооружения современности готовы к страшным природным катаклизмам? И где в России спрятан самый крупный и надежный бункер времен «Холодной войны»?

Новые факты и экспертная оценка ключевых мировых событий, уникальные кадры и эксклюзивные испытания на секретных полигонах, мужские «игрушки» и взгляд на жизнь – узнайте в новом спецпроекте РЕН ТВ.

«СОВБЕЗ» с Михаилом Кокляевым выйдет в эфир 24 апреля в 9:00 на РЕН ТВ.