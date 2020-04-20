Прямой эфир

Михаил Кокляев раскроет спортивные тайны в эфире РЕН ТВ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пятницу, 24 апреля, телеканал РЕН ТВ покажет специальный проект «СОВБЕЗ» — программу для тех, кто знает, с чего начинается Родина. Ведущим выступит мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу (по версии WPC), многократный чемпион России Михаил Кокляев.

«Русский Геракл», как его прозвали за рубежом, в «СОВБЕЗЕ» покажет свои фирменные приемы, обучит правилам выживания в экстремальных условиях, расскажет, как эффективно тренироваться в режиме самоизоляции.

Кроме того, спортсмен продемонстрирует чудеса метания бревен, на себе ощутит всю мощь многотонного грузовика и даже выступит в роли кубанского казака, владеющего мастерством шашки.

Также в предстоящем выпуске «СОВБЕЗА» Кокляев познакомит зрителей с настоящими гигантами в мире техники и мировой авиации, в частности самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации Ан-225 Мрия и самым грузоподъёмным серийным самолётом в мире – Ан-124. А еще мы вместе выясним: чья техника боеспособнее – отечественная или западная? Какие сооружения современности готовы к страшным природным катаклизмам? И где в России спрятан самый крупный и надежный бункер времен «Холодной войны»?

Новые факты и экспертная оценка ключевых мировых событий, уникальные кадры и эксклюзивные испытания на секретных полигонах, мужские «игрушки» и взгляд на жизнь – узнайте в новом спецпроекте РЕН ТВ.

«СОВБЕЗ» с Михаилом Кокляевым выйдет в эфир 24 апреля в 9:00 на РЕН ТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«СОВБЕЗ» с Максимом Новоселовым возвращается в эфир РЕН ТВ
В новом документальном проекте король смешанных единоборств и один из сильнейших самбистов мира раскроет все самые интересные секреты современной военной подготовки
Во что играют мужчины: Сергей Бадюк оценит танк да Винчи
РЕН ТВ запускает спецпроект «СОВБЕЗ» про тайны оружия и искусство войны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020