В Подмосковье возбудили дело против бежавшего от врачей пациента с COVID-19

Полиция Московской области возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусной инфекцией, сбежавшего от врачей. Инцидент произошел в Жуковском, сообщила 17 апреля журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.

Мужчина 1970 года рождения сбежал из больницы, зная о диагностируемой у него коронавирусной инфекции и запрете на передвижение. Дело в отношении него возбуждено по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

«Своими действиями мужчина создал угрозу наступления последствий в виде массового заражения людей», — объяснила Петрова.

Полицейские разыскали нарушителя и вернули его в стационар больницы.

15 апреля в Санкт-Петербурге полицейские задержали пациента с подозрением на коронавирус, сбежавшего из Александровской больницы. Мужчины не оказалось по месту регистрации, но его нашли у знакомой в Гатчине и вернули в больницу.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человек вылечились, 273 пациента скончались.

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