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Псковские экскурсоводы запустили акцию к Международному дню памятников

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Псковские экскурсоводы запустили акцию #расскажиопамятникеюнеско. Ее проводят в преддверии Международного дня памятников и исторических мест. Каждый год он отмечается 18 апреля.

Инициаторы акции призывают прислать в группу сообщества «ГиД Псков» в соцсети «ВКонтакте» авторский рассказ о любимом памятнике из списка ЮНЕСКО. Либо его можно выложить на своей странице с хештегом акции.

Как напоминает «Псковская лента новостей», летом 2019 года на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО несколько памятников архитектуры древнего Пскова включили в список Всемирного наследия. Так, в номинацию под названием «Церкви псковской архитектурной школы» вошли 10 псковских храмов XII–XVI веков.

Среди включенных в этот перечень — церковь Косьмы и Дамиана с Примостья. Она является объектом культурного наследия федерального значения. В конце февраля сообщалось, что храм будет отреставрирован. Стоимость работ оценивается в 71 млн рублей.

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