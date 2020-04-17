Хутор Курган и станицу Елизаветинскую подтопило в Ростовской области

В Ростовской области из-за подъема уровня воды в реках подтопило два населенных пункта, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте». Речь идет о хуторе Кургане и станице Елизаветинской. Вода уже добралась до территории населенных пунктов и попала на частные подворья.

«Ветер сгоняет воду выше по Дону и затапливает хутор Курган и станицу Елизаветинскую», — говорится публикации. Автор публикации разместил видео, показав последствия подтопления. Ролик сняли в пятницу утром, он успел набрать 2 тыс. просмотров, пишет RostovGazeta.

Напомним, в ЕАО пострадавшие от паводка получат участки под жилье по упрощенной схеме. Региональный парламент принял закон о предоставлении этой категории граждан земли под строительство без участия в торгах.