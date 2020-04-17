Более 67 млн белорусских яиц ввезли в Псковскую область в 2020 году

В Псковскую область из Белоруссии с начала 2020 года ввезли более 67 млн куриных яиц. Только в апреле из республики в регион поступило 7,8 млн штук.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, государственные инспекторы ведомства при проведении контрольно-надзорных мероприятий никаких нарушений при транспортировке продукции не выявили.

За две недели апреля в Россию через Псковскую область доставили 5,8 тыс. т готовой молочной, рыбной и мясной продукции, мясосырья охлажденной и мороженой рыбы, меда, мясных и рыбных консервов.