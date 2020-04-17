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Эксперт указала на необходимость психологической помощи лечащим COVID-19 врачам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врачам после победы над коронавирусной инфекцией может понадобиться психологическая реабилитация. Такое мнение высказала психолог Светлана Назарян в интервью РЕН ТВ в пятницу, 17 апреля.

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Эксперт уверена, что среди медиков, дающих отпор эпидемии, будут наблюдаться депрессивные состояния из-за тяжелых условий труда.

«Труд врачей — это просто геройский подвиг, то, что они сейчас делают, несмотря на эти физические ограничения. При этом еще помогать людям и улыбаться стараться, их подбадривать», — заявила она.

Назарян отметила, что врачам просто необходимы слова благодарности для сохранения силы духа.

Как медики противостоят инфекции, телеканал показал кадрами работы врачей в «красной зоне» клиники Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна ФМБА России.

По словам заместителя гендиректора по медицинской части центра Юрия Удалова, несмотря на невозможность отдыха на протяжении долгой смены — до 12 часов, отсутствия шансов сходить в туалет и выпить воды никто из команды больницы не отказался от работы в очаге коронавирусной инфекции.

В России, по данным оперштаба на пятницу, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в стране составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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