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Воду в калужской реке Росвянка признали экстремально грязной

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Специалисты начали контроль загрязнения реки Росвянка в Калуге. На основании данных мониторинга водных объектов, который был проведен в 2019 году региональным министерством природных ресурсов, уровень загрязненности воды в реке варьируется по классу от грязной до экстремально грязной.

По этой причине ведомство инициировало 15 апреля выездное совещание на Росвянке, в котором приняли участие представители АО «Корпорация развитие» и ГП «Калугаоблводоканал». Специалисты отметили, что в реку не раз сбрасывались неочищенные сточные воды из сети, принадлежащей АО «Корпорация развитие» и из аварийного выпуска канализационной насосной станции, которую эксплуатирует «Калугаоблводоканал».

Представители организаций утверждают, что ситуация на реке улучшилась. Для проверки этих сведений эксперты аккредитованной лаборатории произвели отбор проб воды. Если в пробах будет превышен уровень загрязняющих веществ, министерство устроит рейдовое мероприятие, пишет газета «Весть».

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