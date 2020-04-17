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Минсельхоз поддержал инициативу продажи вина онлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Минсельхоз России поддерживает инициативу онлайн-продажи винодельческой продукции. Однако необходимо, чтобы при этом соблюдалась требования законодательства, заявила замглавы ведомства Оксана Лут в пятницу, 17 апреля.

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«Этот вопрос не связан с пандемией. Мы поддерживаем расширение каналов сбыта российской винодельческой продукции, в том числе в онлайне», — цитирует ее «РИА Новости».

Среди требований, за соблюдением которых нужно проследить, Лут назвала, в частности, возрастные ограничения.

13 апреля Минфин поддержал предложение общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» о легализации продажи алкоголя через интернет.

Законопроект, разрешающий торговлю алкоголем через интернет, был внесен Министерством финансов в конце 2019 года, но Минздрав и Роспотребнадзор до сих пор не позволили его принять. В документе предложено легализовать продажи спиртного в Сети, причем предполагается, что инициатива будет реализована последовательно.

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