Захарова заявила о работе над дополнительной медпомощью Минску

В Москве начали работу над дополнительными поставками медпомощи Белоруссии. Об этом в пятницу, 17 апреля, в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, страна оказывает существенную помощь Белоруссии в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. «Мы уже предоставили Минску несколькими партиями на безвозмездной основе тест-системы для выявления коронавируса и другие материалы», — отметила она.

Представитель МИД добавила, что российская госкорпорация «Росатом» передала больницам Островецкого района Гродненской области Белоруссии помощь. Дополнительные поставки Минску прорабатываются с учетом получения от Белоруссии соответствующей ноты 1 апреля, объяснила Захарова.

Ранее в апреле Роспотребнадзор передал странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более 70 тыс. систем для тестирования на коронавирусную инфекцию. Уточнялось, что Россия намерена обеспечить поставку дополнительных тест-систем, реагентов к ним и специального оборудования для термометрии. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки. Погибли 42 пациента.

При этом президент страны Александр Лукашенко уверен, что зараженные коронавирусом умирают не от инфекции, а от хронических заболеваний, которые у них были.