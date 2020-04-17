В Роспотребнадзоре исключили возможность заражения COVID-19 от питомцев

Заразиться коронавирусной инфекцией от домашних животных нельзя. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Вершининой, ученые выдвигают гипотезы, которые не всегда подтверждаются на практике.

Она напомнила, что пандемия длится уже в течение нескольких месяцев, сообщается на сайте kp.ru.

«За это время эпидемиологи всего мира в реальных условиях изучили все пути, которыми может передаваться вирус. Были отслежены миллионы возможных контактов. При таком пристальном внимании, которое врачи и ученые уделяют буквально каждому эпизоду заболевания, абсолютно нереально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних животных», — цитирует Вершинину агентство городских новостей «Москва».

Она также отметила, что были опубликованы материалы, доказывающие, что заражение не происходит через домашних животных.

Вершинина подчеркнула, что ученым необходимо не только критически осмыслить выдвигаемые гипотезы, но и обработать результаты при помощи инструментов статистики.

«Иногда полностью опровергнуть возможность какого-либо события не удается. И тогда авторы публикаций делают вывод о том, что выдвигаемое предположение «не исключено». Но, видимо, вследствие трудностей перевода вот это «не исключено» превращается в «возможно», — заключила эксперт.

13 апреля сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов рассказал «Известиям», что российские вирусологи считают, что кошки наиболее восприимчивы к COVID-19, поэтому могут стать перспективной животной моделью для проверки действия потенциальных лекарств и вакцин от коронавируса.

В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 1959 в Москве. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в России составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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