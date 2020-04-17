Прямой эфир
Сюжет:

В Роспотребнадзоре исключили возможность заражения COVID-19 от питомцев

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заразиться коронавирусной инфекцией от домашних животных нельзя. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Котомодель: найдены идеальные животные для тестирования вакцин от COVID-19
Кошки могут лучше подойти для доклинических испытаний благодаря высокой чувствительности к коронавирусу

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Вершининой, ученые выдвигают гипотезы, которые не всегда подтверждаются на практике.

Она напомнила, что пандемия длится уже в течение нескольких месяцев, сообщается на сайте kp.ru.

«За это время эпидемиологи всего мира в реальных условиях изучили все пути, которыми может передаваться вирус. Были отслежены миллионы возможных контактов. При таком пристальном внимании, которое врачи и ученые уделяют буквально каждому эпизоду заболевания, абсолютно нереально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних животных», — цитирует Вершинину агентство городских новостей «Москва».

Она также отметила, что были опубликованы материалы, доказывающие, что заражение не происходит через домашних животных.

Вершинина подчеркнула, что ученым необходимо не только критически осмыслить выдвигаемые гипотезы, но и обработать результаты при помощи инструментов статистики.

«Иногда полностью опровергнуть возможность какого-либо события не удается. И тогда авторы публикаций делают вывод о том, что выдвигаемое предположение «не исключено». Но, видимо, вследствие трудностей перевода вот это «не исключено» превращается в «возможно», — заключила эксперт.

13 апреля сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов рассказал «Известиям», что российские вирусологи считают, что кошки наиболее восприимчивы к COVID-19, поэтому могут стать перспективной животной моделью для проверки действия потенциальных лекарств и вакцин от коронавируса.

В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 1959 в Москве. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в России составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВОЗ изучат передачу коронавируса от домашних животных к человеку
Найдены идеальные животные для тестирования вакцин от COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020