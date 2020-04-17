В «Интер РАО» допустили падение экспорта электричества на 50%

По итогам 2020 года экспорт электроэнергии из России может снизиться на 50%. Об этом заявили в компании «Интер РАО» в пятницу, 17 апреля.

Курирующая блок трейдинга в компании Александра Панина сообщила, что тенденции к падению наблюдались еще до начала распространения коронавируса, передает «Интерфакс».

Зима была аномально теплой не только в России, но и в странах, куда компания поставляет энергию, напомнила чиновница. Например, в Прибалтике на фоне высокой температуры потребление очень заметно упало. На потребление еще одного крупного покупателя, Китая, оказала влияние пандемия COVID-19.

«В наращивание объемов я не очень верю, но то, что экспорт из Российской Федерации будет, мы всё равно останемся экспортоориентированной страной по итогам года, — я в этом уверена», — сказала Панина.

В октябре 2019 года «Интер РАО» сообщила о возобновлении поставок электроэнергии на Украину. Сообщалось, что они ведутся в пилотном режиме и только при предоплате.