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Челябинские полицейские задержали собравшуюся в парке молодежь

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Вечером 16 апреля возле памятника Курчатову в Челябинске собралась компания из почти 50 человек. Бдительные граждане обратились в местный отдел полиции, сотрудники которого незамедлительно выехали на место.

Оказалось, что группа молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет находились на значительном удалении от места жительства, а причину нахождения в парковой зоне объяснить не смогли, передает 1obl.ru.

«В отношении всех граждан составлены административные протоколы по ч.1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее власти региона расширили список предприятий и организаций, которым разрешается работать в условиях режима самоизоляции. «Разрешается работа некоторых сервисных предприятий качества жизни, таких как парикмахерские, мастерские по ремонту одежды и обуви. Это меры адаптации к сегодняшней жизни», — рассказал губернатор Алексей Текслер в видеообращении в Instagram.

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