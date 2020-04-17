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Более 20 фактов нарушения карантина за сутки зафиксировано в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За прошедшие сутки был зафиксирован 21 факт нарушения карантина в Москве. За несоблюдение режима гражданам выписаны штрафы, они направлены на принудительное лечение в обсервационные центры. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в пятницу, 17 апреля.

Нарушения удалось установить с помощью средств фото- и видеофиксации. Таким образом, за все время наблюдений было выявлено более 90 подобных случаев.

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«На основании оформленных специальных согласий граждане должны были находиться на самоизоляции в течение всего периода лечения и 14 дней на карантине после выздоровления, но нарушили эти условия и покинули квартиры», — объяснил Данчиков.

Нарушителей карантинного режима принудительно направляют в обсервационные центры в Алтуфьево, Крылатском, Химках или Царицыно, где будут находиться до полного выздоровления.

Как правило, карантинный режим чаще всего нарушают молодые люди и граждане среднего возраста. Всего с момента введения режима повышенной готовности было составлено свыше 13,5 тыс. протоколов на сумму 54 млн рублей за несоблюдение карантина.

На территории Москвы введен обязательный режим самоизоляции для всех категорий граждан. Выйти на улицу можно в экстренных случаях, для выноса мусора, похода в ближайший магазин или аптеку и выгула питомца в 100 м от дома. Для перемещения по городу на транспорте требуется пропуск.

При этом некоторые граждане, например, вернувшиеся недавно из-за границы, обязаны соблюдать дома двухнедельный карантин. Лица, у которых был обнаружен коронавирус в легкой форме, в случае оставления их на домашнем лечении также не должны выходить на улицу. В случае нарушений выписывается штраф.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания COVID-19, из них 18 105 — в Москве. 2590 человека вылечились. 273 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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