Основателя Vee Sequrity Литреева освободили из-под домашнего ареста

Основателя компании Vee Sequrity Александра Литреева, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков, освободили из-под домашнего ареста. Такое решение 17 апреля принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.

«В продлении домашнего ареста отказать, Литреева из-под домашнего ареста освободить», — цитирует вердикт ТАСС.

Другой меры пресечения бизнесмену не избрали, написал в Facebook адвокат Алексей Бушмаков.

«Саша свободный человек», — отметил юрист под совместным фото.

О задержании Литреева в Екатеринбурге стало известно в конце февраля. Бизнесмен признался, что приобрел таблетки онлайн, оплатив биткоинами. По словам Бушмакова, у Литреева нет постоянной регистрации в России, он проживает у родителей в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбург приехал по личным делам.

Vee Sequrity — эстонская компания, специализирующаяся на кибербезопасности.