Аппараты ИВЛ на 117 млн рублей закупит Нижегородская область

В Нижегородской области закупят для региональных больниц еще одну партию аппаратов искусственной вентиляции легких №545. Аукцион на поставку 30 приборов объявило ГПНО «Нижегородская областная фармация».

Подрядчика выберут 22 апреля. В его обязанности войдет доставка, установка и введение в эксплуатацию аппаратов. С этим нужно уложиться до 15 мая. Стоимость контракта составляет 117 млн рублей. Деньги выделят из бюджета фармации.

ИА «НьюсНН» уточняет, что на нижегородском заводе имени Петровского планируется запуск серийного производства наркозно-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ. Они необходимы для сохранения жизни больных коронавирусом.

К тому же в регионе уже имеется порядка 1,1 тыс. приборов ИВЛ. Однако из них работают только 900.

За прошедшие сутки в Нижегородской области выявлено 54 новых случая коронавирусной инфекции. По этому показателю регион занимает шестое место. Первые три у Москвы, Подмосковья и Петербурга. Далее идут Мордовия и Дагестан.

За сутки в стране скончался 41 пациент. Таким образом, количество умерших от коронавируса выросло до 273.

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