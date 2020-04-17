Число заразившихся коронавирусом в России превысило 32 тыс. человек

В России за сутки выявлено 4070 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 32 008 человек. Об этом сообщает оперштаб в пятницу, 17 апреля.

Самая сложная ситуация с распространением инфекции наблюдается в Москве, где заболели 18105 человек. Напряженная обстановка с COVID-19 также зафиксирована в Московской области (3526 инфицированных) и в Санкт-Петербурге (1507 подтвержденных случаев).

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в стране достигло 2590. Только за последние сутки были выписаны 286 человек. Скончались в результате заражения 273 пациента, отмечает «Газета.ру».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания.

По данным статистического агентства Worldometer, на сегодняшний день в мире зафиксировано 2 193 673 случаев заражения, умерли — 147 384 человека, выздоровели — 555 594 пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.