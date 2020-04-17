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10–17 апреля в объективе «Известий»

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Открытие корпуса 50-й больницы для лечения от коронавируса COVID-19
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Открытие корпуса 50-й больницы, предназначенного для пациентов с COVID-19
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Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
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Вербное воскресенье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Вербное воскресенье в московском храме
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Московские окна
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Вечер в московском спальном районе
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Режим самоизоляции в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Москвичи во время режима самоизоляции
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Обработка улиц
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Дезинфекция московских улиц в целях борьбы с распространением коронавируса
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Открытие корпуса 50-й больницы для лечения от коронавируса COVID-19
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Открытие корпуса 50-й больницы, предназначенного для пациентов с COVID-19
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Обработка подъездов и квартир коммунальными службами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Обработка столичных подъездов и квартир коммунальными службами
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Винзавод Массандра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Винный завод «Массандра» в Крыму
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Вербное воскресенье в Николаевском соборе в Евпатории
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Вербное воскресенье в Николаевском соборе в Евпатории
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Московский жанр в режиме коронавируса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Московские улицы во время режима самоизоляции
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Московский жанр в режиме коронавируса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На улицах столицы во время режима повышенной готовности, связанного с угрозой распространения коронавируса
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Московское метро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Пассажиры московского метро
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Патрулирование улиц Москвы сотрудниками Росгвардии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сотрудники Росгвардии во время патрулирования столичных улиц
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