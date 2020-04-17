Тракторный завод перенесут из Сургута в Башкирию

Новый завод по производству и ремонту тракторов «Кировец» заработает в Башкирии в 2024 году. Предприятие перенесут из Сургута его инвесторы. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Он назвал очень перспективным рынок сбыта тракторов в республике.

Производственную базу разместят в деревне Кабаково Кармаскалинского района. Региональные власти помогут с газификацией и водоснабжением производственного участка.

На предприятии будут работать около 70 человек. Как пишет ИА «МедиаКорСеть», глава республики таким способом хочет вернуть на родину вахтовиков из Сургута.

В январе в Уфе представили проект по расширению производства электротранспорта. После модернизации завод будет выпускать около 100 троллейбусов в год.