Прямой эфир

Тракторный завод перенесут из Сургута в Башкирию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый завод по производству и ремонту тракторов «Кировец» заработает в Башкирии в 2024 году. Предприятие перенесут из Сургута его инвесторы. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Он назвал очень перспективным рынок сбыта тракторов в республике.

Производственную базу разместят в деревне Кабаково Кармаскалинского района. Региональные власти помогут с газификацией и водоснабжением производственного участка.

На предприятии будут работать около 70 человек. Как пишет ИА «МедиаКорСеть», глава республики таким способом хочет вернуть на родину вахтовиков из Сургута.

В январе в Уфе представили проект по расширению производства электротранспорта. После модернизации завод будет выпускать около 100 троллейбусов в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Трассу М-7 «Волга» отремонтируют в Башкирии к концу 2021 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020