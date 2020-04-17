Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Из-за ситуации с коронавирусом всероссийские проверочные работы в школах переносятся на следующий учебный год. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге в пятницу, 17 апреля.

По словам министра, за работы не будут ставить оценки. Они станут не аттестацией, а «входной диагностикой» с целью коррекции образовательного процесса. Работы позволят выявить возможные пробелы в знаниях учеников, после тестирования учителя получат соответствующие рекомендации и смогут выстроить методическую работу.

Кравцов заявил, что порядок проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) меняться не будет, но могут еще раз измениться сроки.

«Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня, но мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация», — объяснил он. Окончательное решение примут после майских праздников, заявил министр.

Проверочные работы должны были писать ученики 4–8-х, а также 10-х и 11-х классов по всей стране в конце учебного года.

8 апреля школам разрешили при необходимости перенести часть учебной программы 1–8-х классов на следующий учебный год и завершить учебный год досрочно. Учебная программа для старшеклассников переноситься не будет. Сдача основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору для выпускников девятых классов отменена, они должны будут сдать ОГЭ только по обязательным предметам — русскому языку и математике. Сам экзамен перенесен с конца мая на 9 июня. ЕГЭ для выпускников школ также перенесен с 25 мая на 8 июня.

По состоянию на 16 апреля в России подтвердились 27 938 случаев заболевания COVID-19, из них 3448 — за последние сутки. 2304 человека вылечились. 232 пациента скончались.

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