Укладку футбольного поля у лицея Саратова оплатят из местного бюджета

Футбольное поле с беговыми дорожками уложат у медико-биологического музея в Саратове. Электронный аукцион по выбору подрядчика объявило учебное учреждение.

Максимальная цена контракта – 6,999 млн рублей. Деньги выделят из городского бюджета. Это будет мини-футбольное поле площадью 800 кв. м с искусственным газоном и установленными воротами. Предполагается также строительство спортивной площадки с покрытием из резиновой крошки. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 мая, а сами торги пройдут 12 мая.

ИА «Взгляд-инфо» уточняет, что медико-биологический музей несколько лет назад переехал из здания детского сада в новое современное здание, которое было построено в микрорайоне 1А поселка Солнечный. Директор лицея Татьяна Сыромолотова обещала обеспечить спортивные залы самым современным оборудованием и тренажерами.

14 апреля сообщалось о скандале вокруг одной из школ Саратова. Девятиклассникам во время дистанционного урока по русскому языку включили порнофильм. Таким образом, урок был сорван. Подобное повторялось еще несколько раз во время уроков по математике и по литературе.