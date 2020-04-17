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Пять светофоров установят на трассах в Омской области

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Росавтодор установит пять светофорных комплексов на федеральных трассах в Омской области. Они будут оснащены датчиками движения и обзорными камерами с передачей данных на сервер.

По условиям закупки подрядчик должен провести топографическую съемку участков, где появятся светофоры, и определить количество сигнальных групп для каждого направления движения. Должна быть предусмотрена двухфазная или трехфазная система регулирования дорожного движения с выделением пешеходной фазы. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

В 2020 году планируется установка двух светофоров, еще три светофора поставят в 2021 году.

Четыре комплекса появятся на разных участках трассы Р-254 «Иртыш». Один светофор установят на трассе А-320 «Омск – Черлак – граница с республикой Казахстан».

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