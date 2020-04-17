Виновника лесного пожара вблизи деревни задержали в Зауралье

В Курганской области произошел первый за сезон лесной пожар, угрожавший населенному пункту. Возможный виновник возгорания доставлен в отдел полиции.

Пожар произошел в районе деревни Малое Банниково Каргапольского района. По данным МЧС, огонь подошел к населенному пункту и представлял угрозу для местных жителей. 17 апреля пожар удалось локализовать, его тушение продолжается.

По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенного окурка. Его оставил мужчина, находившийся в деревянном домике на закрытой базе отдыха. По сухой траве огонь быстро добрался до лесного массива, пишет ИА «Ура.ру». Мужчину доставили в отдел полиции.

На территории Курганской области с начала апреля действует особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено посещать леса. По данным на 17 апреля, в регионе зарегистрировано 193 пожара. Установлены 13 виновников возгораний.