Медведев назвал справедливыми введенные из-за коронавируса меры

Жесткие изоляционные меры из-за коронавирусной инфекции абсолютно справедливы и необходимы для такой огромной страны, как Россия. Подобное мнение в пятницу, 17 апреля, высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, а также другие крупные регионы страны принимают самый тяжелый удар пандемии коронавируса. Многие из их жителей изначально, по словам Медведева, привезли инфекцию из других стран, ускорив тем самым темпы распространения вируса.

«Поэтому в этих городах меры принимаются жесткие, но, на мой взгляд, они адекватны сегодняшней ситуации. В этом плане я хотел бы поддержать всё, что делается московским руководством, мэром Москвы, поскольку сейчас другого выхода нет, включая введение соответствующих пропусков», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.

С 15 апреля в московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте. Получить пропуск можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

За нарушение данных мер в городе положены штрафы. Так, согласно принятому Мосгордумой закону, за несоблюдение режима самоизоляции граждан могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей. Однако, согласно поправкам в КоАП, люди, чьи действия во время карантина несут опасность для остальных, могут заплатить от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.

В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 1959 в Москве. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в России составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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