Очередную автоколонну сформируют в занесенную снегом Териберку

В сельское поселение Териберка в Мурманской области сформировали еще одну автоколонну. Она отправилась туда сегодня, 17 апреля, в 12:00, и сегодня же должна вернуться обратно.

Всех желающих выехать из Териберки местные власти просят собраться у табло на развилке в 16:00.

ИА «Би-порт» уточняет, что накануне, 16 апреля, автоколонну также отправили в сторону Териберки. В Мурманскавтодоре просили водителей строго придерживаться порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения. Это было необходимо для того, чтобы избежать затора.

Движение по автоподъезду к Териберке заблокировано с 13 апреля из-за сложных метеоусловий. Автоподъезд открывали, но лишь на одни сутки.