Прямой эфир

Очередную автоколонну сформируют в занесенную снегом Териберку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сельское поселение Териберка в Мурманской области сформировали еще одну автоколонну. Она отправилась туда сегодня, 17 апреля, в 12:00, и сегодня же должна вернуться обратно.

Всех желающих выехать из Териберки местные власти просят собраться у табло на развилке в 16:00.

ИА «Би-порт» уточняет, что накануне, 16 апреля, автоколонну также отправили в сторону Териберки. В Мурманскавтодоре просили водителей строго придерживаться порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения. Это было необходимо для того, чтобы избежать затора.

Движение по автоподъезду к Териберке заблокировано с 13 апреля из-за сложных метеоусловий. Автоподъезд открывали, но лишь на одни сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проект строительства трассы к Териберке составят в Мурманской области
В столичном метеобюро назвали снег нормальным явлением для апреля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020