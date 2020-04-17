Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал себя футбольным болельщиком со стажем. Также он признался в беззаветной любви к «Спартаку». Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью «РИА Новости».

«Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле», — сказал Лавров.

По его словам, когда идет любой турнир с участием «Спартака», он ждет каждую игру с большим интересом и нетерпением, сообщает телеканал «Звезда».

«Если нахожусь в Москве, то стараюсь быть на стадионе, а в иных случаях не отхожу от экрана на протяжении всего матча вне зависимости от часовых поясов», — рассказал министр.

Также Лавров добавил, что считает «Спартак» чем-то большим, чем просто командой, передает RT. Она помогает ему найти душевное равновесие даже во время самых тяжелых переговоров

«Спартак» — это как родина, ее не выбирают», — подчеркнул глава ведомства.

Турнир РПЛ был прерван 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Пауза продлится до 31 мая. В календаре остаются восемь туров, а также один матч 1/4 финала, две игры 1/2 финала и финал Кубка России. В одном из полуфиналов должны сыграть «Зенит» и «Спартак», причем место проведения матча не было определено.

После 22 туров чемпионата-2019/20 лидирует «Зенит». У питерской команды 50 очков. Далее в турнирной таблице Тинькофф–РПЛ располагаются «Локомотив» и «Краснодар» (по 41 очку), «Ростов» (38) и ЦСКА (36). «Спартак» с 28 очками располагается на восьмом месте, уступая также «Динамо» (30) и тульскому «Арсеналу» (28).