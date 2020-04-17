Рябков посчитал безответственным прогнозировать итоги выборов в США

В настоящее время на фоне распространения коронавируса прогнозировать итоги выборов президента США крайне безответственно. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«На данном этапе браться за прогнозирование исхода выборов было бы предельно безответственно. Это в принципе неблагодарное занятие, особенно для людей со стороны», ― рассказал он изданию.

Также Рябков отметил, что пандемия негативно повлияла на экономику Соединенных Штатов, в результате чего многие экономические показатели, которые администрация американского президента Дональда Трампа записывала себе «в плюс», в ближайшее время кардинально изменятся.

Накануне сообщалось, что, по данным опроса компании YouGov, за бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена готовы отдать свой голос больше американских избирателей, чем за действующего главу государства.

При этом 9 апреля стало известно, что рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки на фоне борьбы с коронавирусом. Его работу на посту президента одобряют 49% опрошенных американцев. Это максимальный показатель со времен инаугурации. Действующий американский лидер впервые догнал наиболее вероятного кандидатa от Демократической партии на предстоящих выбораx Джo Байдена.

Байден стал единственным претендентом на выдвижение в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из гонки сенатора Берни Сандерса. Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным портала Worldometer, в Соединенных Штатах зафиксировано более 678 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 34 641 человек скончался, а еще 57 844 ― выздоровели.