Основные работы в ЦПКиО Волгограда завершат в августе

Основная площадка Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде должна быть приведена в порядок до 15 августа. Об этом заявил губернатор области Андрей Бочаров, который посетил ЦПКиО и проверил ход работ.

Как сообщает ресурс «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, представители компании-концессионера заверили, что справятся: сейчас инвестор занимается обустройством спортивной зоны и площадки для массовых мероприятий. После этого компания «Парк» рассчитывает перейти к созданию «Нобелевского городка» и зоны с аттракционами.

Ранее концессионер сорвал сроки исполнения контракта, не выполнив часть обязательств. Также компанию критиковали за неэффективное озеленение и невнимание к экологической безопасности.

Напомним, двухполосная трасса для велосипедистов впервые появится на Набережной Волгограда. Велодорожка на нижней террасе протянется почти на километр, от памятника БК-13 до центральной лестницы. Позже вдоль прогулочной аллеи поставят скамейки, вазоны для цветов, а зеленая зона дополнится декоративными деревьями и кустарниками.