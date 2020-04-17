В Хабаровском крае возбудили дело на сбежавшую из больницы пациентку

В Хабаровском крае по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района. Женщина знала о том, что у нее коронавирус, однако сбежала из больницы.

«Будучи уведомленной о диагностировании у нее коронавирусной инфекции и помещенной в инфекционное отделение Совгаванской районной больницы, гражданка самовольно покинула лечебное учреждение, чем создала реальную угрозу массового заражения людей», - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Главном управлении по взаимодействию с правоохранительными органами правительства края.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным оперштаба на 17 апреля, за минувшие сутки в России зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в стране составило 32 008 человек, число погибших увеличилось до 273.

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