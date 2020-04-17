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Власти окажут поддержку регионам в наращивании медицинских мощностей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С регионами, в которых наращивание медицинских мощностей идет медленно, ведет отдельную работу координационная комиссия. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Есть такие регионы. По ним ведется специальная работа. С ними более плотно работает как раз федеральный штаб», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

9 апреля Песков рассказал представителям прессы, какие задачи поставил президент России Владимир Путин российским регионам в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2. Приоритетом для субъектов должно стать сохранение здоровья людей, а также недопущение спада экономики. Отдельной задачей является наращивание медицинских мощностей в учреждениях здравоохранения регионов в виде обеспечения достаточного количества койко-мест и необходимого для лечения оборудования.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на данный момент существует целый ряд регионов, в которых оснащенность больниц не соответствует минимальным нормативам по борьбе с коронавирусной инфекцией. В этом случае регионы уже получают и будут получать дополнительную федеральную поддержку.

8 апреля Путин провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса.

В стране за минувшие сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в России составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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