Форма вселенной: победители конкурса World Press Photo

Фото: World Press Photo 2020/Yasuyoshi Chiba for France-Presse
Вечером 16 апреля были объявлены победители конкурса World Press Photo. Главный приз достался японке Ясуёси Тиба за фото суданского юноши, читающего стихи на антиправительственной демонстрации. Эта и другие фотографии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: World Press Photo 2020/Romain Laurendeau
Лучшим фоторепортажем была признана серия Романа Лорендо о жизни молодых алжирских безработных
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Фото: World Press Photo 2020/Nikita Teryoshin
Главный приз в номинации «Современные проблемы» достался Никите Терешину из Берлина за кадр, сделанный во время выставки вооружений IDEX в Абу-Даби — один из экспонентов уносит со стенда заряды для гранатомета
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Фото: World Press Photo 2020/Alain Schroeder
Проект бельгийца Алана Шредера победил в категориях «Природа» и «Природа. Фоторепортаж». На фотографии, получившей главный приз, ветеринары прощаются с детенышем орангутанга, которого им не удалось спасти
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Фото: World Press Photo 2020/Mark Blinch for NBAE
В категории «Спорт» победа досталась Марку Блинчу, запечатлевшему решающий удар полуфинала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации США
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Фото: World Press Photo 2020/Mulugeta Ayene for AP
Мулугете Айене победил в номинации «Срочные новости» с репортажем о похоронах жертв крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines
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Фото: World Press Photo 2020/Tomek Kaczor
Лучшим портретом была признана работа польского фотографа Томека Качора. На фото — Ева, 15-летняя беженка из Армении, недавно очнувшаяся после нескольких месяцев кататонического состояния, вызванного «синдромом смирения». Синдром делает человека невосприимчивым к окружающей действительности и часто диагностируется у детей-беженцев, ставших свидетелями насилия
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Фото: World Press Photo 2020/Nicolas Asfouri for France-Presse
Главный приз в категории новостного фоторепортажа получил Николас Асфури с серией фотографий, сделанных во время беспорядков в Гонконге
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Фото: World Press Photo 2020/Esther Horvath for The New York Times
Эстер Хорват поймала в объектив любопытную белую медведицу с медвежонком, прогуливавшихся возле научного судна «Полярная звезда», и получила главный приз в номинации «Окружающая среда»
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Фото: World Press Photo 2020/Farouk Batiche
Фарук Батиш стал лауреатом в категории «Срочные новости» с кадром, сделанном во время разгона полицией демонстрантов в Алжире
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