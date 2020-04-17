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«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявили в Самарской области

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В Самарской области синоптики прогнозируют сильный ветер и грозу. В регионе установлен «желтый» уровень погодной опасности.

Согласно прогнозам, грозы ожидаются местами в течение дня. Об этом сообщает НИА «Самара». 18 апреля в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 18 м/с.

МЧС рекомендует гражданам ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра. В случае нахождения на улице от ветра рекомендуется укрываться в подземных переходах или подъездах. Не стоит прятаться от ветра около стен домов из-за угрозы падения кровельных материалов. Также укрытием не являются рекламные щиты, деревья и недостроенные здания.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали заморозки в ночь на Пасху в Московской области.

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