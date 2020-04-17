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Жительница Наро-Фоминска задержала лжегазовика с помощью игрушечного пистолета

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В Московской области женщина с помощью игрушечного пистолета задержала лжегазовика, который обманул ее соседку-пенсионерку. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Наро-Фоминска.

Женщина заметила подозрительного мужчину в подъезде, когда тот прошел к квартире одинокой пенсионерки. Он представился сотрудником газовой службы и прошел в помещение, а следом поднялся второй мужчина с газовой плитой в руках, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Бдительная женщина позвонила в Мособлгаз, где ей сообщили, что никаких проверок в городе сейчас не проводят. Однако это не уберегло ее соседку – к тому моменту та успела подписать договор и купить газовую плиту за 40 тыс. рублей. Женщина попросила вернуть деньги пенсионерке, однако «газовик» отказал, ссылаясь на то, что их уже увез напарник. Тогда женщина достала принесенный с собой игрушечный пистолет ребенка и заперла мужчину на балконе. Его забрал прибывший наряд полиции.

«Заявление от пострадавшей принято. Но, к сожалению, вероятность того, что удастся привлечь человека к уголовной ответственности, минимальна. Он озвучил цену, покупатели согласились. Никакого мошенничества в его действиях нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В пресс-службе Мособлгаза объяснили, что визит сотрудников планируется заранее, газовики не выезжают без предупреждения. Специалисты должны быть в спецодежде синего цвета с серыми вставками, также у них должно быть удостоверение. Жители всегда могут позвонить в свой филиал Мособлгаза и сверить данные приехавшей бригады.

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