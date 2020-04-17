Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции столице в пятницу, 17 апреля.

Сообщается, что больше половины заболевших младше 45 лет, а подавляющее большинство — почти 90% — младше 65 лет.

Всего на сегодняшний день в городе зафиксировано 18 105 случаев коронавируса. Среди них 52% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, возраст еще 32% заболевших — от 46 до 65 лет. Пациенты в возрасте старше 65 лет составляют 11% инфицированных, причем больше 3,5% из них — старше 80 лет. Среди заболевших 5,5% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица в настоящий момент находятся под медицинским наблюдением.

В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 4069 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в России составило 32 007 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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