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В Сирии правительственным войскам сдались 27 боевиков

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В Сирии правительственным войскам сдались 27 боевиков. В руки армии также попал внушительный арсенал и несколько автомобилей. Серии трофеев большинство оружия западного производства. Бывшие боевики рассказали, что проходили обучение в лагере под руководством американских инструкторов в Эт-Танфе. По рассказам перебежчиков, там действует центр, где готовят к диверсионной войне. Бывших боевиков держат на карантине. Спецслужбы проверяют их причастность к совершению преступлений.

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