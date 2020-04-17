В Сирии правительственным войскам сдались 27 боевиков. В руки армии также попал внушительный арсенал и несколько автомобилей. Серии трофеев большинство оружия западного производства. Бывшие боевики рассказали, что проходили обучение в лагере под руководством американских инструкторов в Эт-Танфе. По рассказам перебежчиков, там действует центр, где готовят к диверсионной войне. Бывших боевиков держат на карантине. Спецслужбы проверяют их причастность к совершению преступлений.