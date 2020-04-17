В ФМБЦ рассказали о пользе ношения медицинской маски

Генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) им. А.И. Бурназяна Александр Самойлов рассказал, для чего нужно носить медицинские маски Об этом в пятницу, 17 апреля, передает телеканал РЕН ТВ.

«Маска несет функцию защиты не только здорового от больного, но и если человек болен, она не дает частичкам при кашле выйти за пределы 1-1,5 метров с тем, чтобы заразить другого человека. Плюс маска несет дисциплинирующую роль», — отметил эксперт

По его словам, маска также предотвращает риск заражения при случайных прикосновениях к лицу, так как вирус передается контактным путем.

Маску следует носить людям, у которых есть признаки заболевания. Самойлов указал на то, что «защита» не будет лишней и для тех, кто не наблюдает у себя признаков недомогания, так как болезнь может протекать и бессимптомно.

Самойлов рассказал и о применении одноразовых перчаток.

«Перчатки так же, как и маска несут дисциплинирующую роль. Когда мы трогаем те поверхности, которые до нас тронуло большое количество людей, возможно на перчатках останутся следы. При правильном их надевании и снимании мы уменьшаем вероятность заражения», — посоветовал специалист.

Он подчеркнул, что по возвращении с улицы перчатки нужно снять их и обработать руки мылом или другим антисептическим раствором.

Ранее 17 апреля Самойлов рассказал в интервью о темпах ухудшения пациента с COVID-19, отметив, что это происходит достаточно быстро.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом.

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