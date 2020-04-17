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Калужский завод Volkswagen частично возобновит производство с 27 апреля

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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ООО «Фольксваген Групп Рус» (российское подразделение немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen) частично восстановит работу завода в Калуге с 27 апреля. Об этом сообщает«Интерфакс» в пятницу, 17 апреля, со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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«Для поддержания достаточного уровня объемов производства должна быть разрешена работа дилерских центров с выполнением всех мер по охране здоровья, требуемых государственными органами», — говорится в сообщении.

В каком объеме продолжится производство, в пресс-службе не уточнили. В сообщении подчеркивается, что на производстве будут применяться меры по охране здоровья и соблюдению строгих гигиенических стандартов.

Ранее приостановка деятельности предприятия, начавшаяся 30 марта, была продлена до 17 апреля из-за отсутствия компонентов европейского производства.

16 апреля стало известно, что японский автопроизводитель Hino отзывает с российского рынка для ремонта 3522 грузовых автомобиля 300 Series (тип L5) из-за брака на производстве.

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