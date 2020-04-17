Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в России увеличилось до 273

Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя информцентра.

Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Новость дополняется