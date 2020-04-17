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Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в России увеличилось до 273

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Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя информцентра.

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Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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