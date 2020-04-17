В Москве загорелся дом постройки 1910 года

Пожар на площади около 100 кв. м произошел в доме в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС в пятницу, 17 апреля.

Заявка о задымлении в подъезде по адресу: ул. Б. Молчановка, 17, поступила спасателям в 06:03 мск. Это пятиэтажное жилое здание с двумя мансардными этажами. По информации открытых источников, по данному адресу находится бывший доходный дом 1910 года. Строение возведено архитектором Л. А. Херсонским.

В доме загорелись перекрытия перегородок с первого по четвертый этажи. «Сведений о пострадавших не поступало», — добавили в МЧС. По предварительным данным, сотрудники МЧС эвакуировали из здания 18 человек.

Утром 1 января загорелась крыша доходного дома А.И. Шульгина постройки 1901 года в Санкт-Петербурге. Это здание № 7 по Зверинской улице. О причинах пожара и пострадавших не сообщалось.