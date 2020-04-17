Закрыты все ледовые переправы в Томской области

К утру 17 апреля в Томской области закрылись 12 ледовых переправ в Александровском районе. Таким образом, действующих зимой и в начале весны переправ в регионе не осталось. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Кромка ледостава на реке Обь сейчас находится между населенными пунктами Усть-Тым и Вертикос Каргасокского района. Как пишет РИА Томск со ссылкой на ведомство, ледоход за сутки преодолел расстояние в 81 км.

Ледоход на Оби в границах Томской области начался 6 апреля. Он проходит с рекордной скоростью — бывают дни, когда река вскрывается до 200 км за сутки. Голова ледохода достигла Каргасокского района. Покинуть границы Томской области она должна 18–19 апреля.