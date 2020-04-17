МВД РФ присоединилось к акции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни»

Титулованные атлеты Министерства внутренних дел России присоединились к акции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни». Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Акция «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни», инициированная Минспортом, — это серия видео, записанных чемпионами и призерами спортивных соревнований, которые демонстрируют, как в период самоизоляции выполнять несложные упражнения для поддержания физической формы.

В записи видеоклипа от МВД приняли участие несколько спортсменов, в том числе старший сержант полиции Евгений Рылов — пловец, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы; капитан полиции Никита Крюков — лыжник, олимпийский чемпион 2010 года, серебряный призер Олимпиады 2014 года, трехкратный чемпион мира; сержант полиции Анастасия Фесикова — пловчиха, вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира, четырехкратная вице-чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы.

Кроме того, в ролике снялись: старший сержант полиции Анна Нечаевская — лыжница, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете; майор полиции Амир Шамхалов и подполковник полиции Денис Удилов — мастера единоборств, победители Всемирных игр полицейских и пожарных; Андрей Кожемякин, член Общественного совета при УМВД России по Белгородской области, чемпион мира, двукратный вице-чемпион Европы, член паралимпийской сборной команды России по пулевой стрельбе.

«С видеороликом можно ознакомиться в официальных аккаунтах МВД России в социальных сетях. Мы надеемся, что пользователи Интернета последуют примеру наших прославленных чемпионов, отложат в сторону свои гаджеты и будут хотя бы 30 минут в день уделять спортивным тренировкам. Это позволит всегда быть в хорошей форме и прекрасном настроении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

14 апреля эксперты объяснили важность занятий спортом в условиях пандемии. В частности, даже легкая нагрузка поможет держать себя в форме и укрепить иммунитет.

А в середине марта главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что во время карантина или самоизоляции из-за коронавируса полезно танцевать для поддержания физической формы.