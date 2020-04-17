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Алтайскому краю пообещали температуру +23 градуса к концу недели

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В Алтайском крае начался период ежедневного повышения температуры воздуха. На выходных, 18-19 апреля, потеплеет до +25 градусов.

Так, днем в пятницу, 17 апреля, столбики термометров поднимутся до отметки +18 градусов. Будет без осадков. В субботу ожидают уже до +20 градусов, а в Пасхальное воскресенье +23...+25 градусов. Впрочем, все эти дни в регионе возможен сильный ветер. При порывах его скорость может достигать 16 м/с, уточняет altapress.ru.

13 апреля в Гидрометцентре рассказали, какой погоды ожидать в Москве на Пасху, 19 апреля. По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, «резкого взрыва тепла» не будет. Днем воздух прогреется до +10 градусов, возможен небольшой дождь.

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